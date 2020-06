Corriere della sera: “Quarantena ok. Ancora in dubbio le partite in chiaro”

Corriere della sera, internamente la situazione relativa alla quarantena, superata, mentre tiene banco la questione delle partite in chiaro

ORE DECISIVE- Il quotidiano a pag. 45 parla di corsa contro il tempo per la situazione quarantena e di ore convulse invece per le partite in chiaro della Serie A. “Ieri Spadafora ha inviato in via Rosellini una lettera prima dell’assemblea, chiedendo alla Lega di ratificare l’accordo con i broadcaster per la trasmissione su TV8 di Atalanta-Sassuolo e sul canale YouTube di Dazn di Verona-Cagliari, oltre alla riduzione degli embarghi per gli highlights. La lega ha replicato che è necessario un intervento normativo del governo, sentito l’Antitrust. Ore decisive”. Così il quotidiano di questa mattina.