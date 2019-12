Corriere della sera-Milan verso Petagna. La Spal prova a resistere

Corriere della sera edizione odierna, si parla di Milan, in particolare del mercato rossonero, pare a questo punto orientato verso Petagna della Spal

Corriere della Sera edizione odierna, sezione relativa al mercato: “MIlan, c’è Petagna”. Si parla ovviamente di Andrea Petagna, simbolo della SPAL di Leonardo Semplici che lo vorrebbe trattenere a Ferrara.

FIORENTINA E MILAN- Le offerte non mancano, ieri il suo manager, Beppe Riso, è stato convocato a Firenze da Joe Barone e Daniele Pradè per provare ad imbastire una trattativa. La SPAL tiene duro. Come detto c’è poi il Milan che secondo il quotidiano, conta si su Leao ma vorrebbe riportare Petagna in rossonero con il ruolo di vice Ibrahimovic.