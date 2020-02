Corriere della sera- Milan, un gran primo tempo non è sufficiente

Corriere della sera si concentra sulle due facce di un match pazzesco ribaltato dall’Inter in maniera clamorosa e del tutto inaspettata

Corriere della Sera, questa mattina si parla di Derby con focus sul disastroso secondo tempo rossonero. Nella prima frazione di gioco, come sappiamo e come riporta il quotidiano, si è visto solo il Milan in campo. Pioli ha preparato alla grande il match e i rossoneri, guidati da uno straripante Ibrahimovic, hanno condotto la gara, portandola addirittura sul 2-0.

BLACK OUT ROSSONERO- Alla ripresa è successo ciò che capita spesso, ovvero la squadra in vantaggio che si rilassa, cercando di gestire e quella ferita che attacca senza più niente da perdere. Rimonte viste in altre mille situazioni.