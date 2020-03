Coronavirus, il Borussia torna ad allenarsi: allenamenti a coppie per limitare i contatti

Coronavirus: il calciatore del Borussia Dortmund Emre Can ha annunciato che il club tedesco riprenderà gli allenamenti

L’emergenza Coronavirus ha messo in difficoltà e piegato l’efficienza del mondo intero. Il settore calcistico in particolare ha accusato il colpo e ancora non si sa come e con quali strategie reagirà. Se la tematica più scottante in questi ultimi giorni riguarda il taglio stipendi da parte dei calciatori, dalla Germania arriva invece un aggiornamento sconvolgente. Il Borussia Dortmund riprenderà gli allenamenti.

A rivelarlo è stato direttamente Emre Can, centrocampista del club tedesco, che ai microfoni dell’emittente tedesca Sport1 ha così dichiarato: «E’ importante tornare in campo. Vogliamo riprendere, è importante. Nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe già riuscire a trovare la condizione tra qualche giorno, ma so che è ancora lontana e che è necessario essere pazienti. Ma stare in piccoli gruppi nei prossimi giorni ci farà bene».