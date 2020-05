Coronavirus, brutte notizie dall’Atletico Madrid: nove contagiati in squadra

Coronavirus Spagna, All’interno della squadra dell’Atletico Madrid ci sono attualmente ben 9 positivi al covid19

Dalla Spagna arrivano notizie (AS) non proprio confortanti sull’emergenza contagio. All’interno della squadra dell’Atletico Madrid ci sono attualmente ben 9 positivi al covid19. La ripresa dei maggiori campionati si fa sempre più difficile nonostante le pressioni dei club. Ricordiamo che anche in Italia soltanto ieri sono stati riscontrati sei casi nella Fiorentina, mentre in Bundesliga sono da registrare altri tre casi nel Colonia.

Vedremo se e quando si potrà tornare a giocare e se le partite a porte chiuse saranno una soluzione accettata da tutte le parti chiamate in causa.