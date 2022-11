Cordone a Milan Tv: «Spero che questa vittoria si di buon auspicio»

Davide Cordone è intervenuto ai microfoni di Milan Tv commentando la vittoria delle rossonere contro la Fiorentina

Davide Cordone è intervenuto ai microfoni di Milan Tv commentando la vittoria delle rossonere contro la Fiorentina:

«Il merito di questa vittoria va sicuramente soprattuto alle ragazze che hanno messo in campo quello che proviamo durante la settimana. Spero che questa vittoria sia di buon auspicio per il resto della stagione e far capire alle ragazze che con l’autostima si può raggiungere qualsiasi risultato, abbiamo fatto un’ottima partita, un’ottima prestazione e dobbiamo continuare così»