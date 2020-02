Per via di tutte le vicende inerenti al Coronavirus e i rinvii della 6^ 7^ giornata di Serie A, nella voragine ci entra anche la Coppa Italia

Come comunicato da Corriere.it la finale di Coppa Italia potrebbe essere giocata a San Siro e non come consuetudine all’Olimpico di Roma. Tutto questo per i rinvii della sesta-settima giornata di Serie A causa Coronavirus.

Finale sposta dal 13 al 20 maggio e in quest’ultima data lo stadio sarà a disposizione della UEFA per l’Europeo.