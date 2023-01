Coppa Italia femminile, Roma, Sampdoria e Chievo ai quarti: domani in campo le rossonere di Ganz

Roma, Sampdoria e Chievo ai quarti di finale di Coppa Italia: domani in campo le rossonere di Ganz contro la Lazio

Con il campionato ancora in sosta, torna comunque in campo il calcio femminile, con la Coppa Italia, che mette in palio tra oggi e domani la qualificazione ai quarti di finale.

Roma, Sampdoria e Chievo Verona sono giĂ scese in campo e hanno strappato il loro pass, mentre il Milan di Maurizio Ganz scenderĂ in campo nella giornata di domani alle ore 14:30 contro la Lazio.