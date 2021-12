Coppa d’Africa Milan: ecco quando tornerebbero Kessie e Bennacer

Pioli riabbraccerebbe Kessie e Bennacer solo alla 26ª giornata, Salernitana-Milan. Fino ad allora, il centrocampo milanista somiglierà a…

Pioli riabbraccerebbe Kessie e Bennacer solo alla 26ª giornata, Salernitana-Milan. Fino ad allora, il centrocampo milanista somiglierà a un rebus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

Domani pomeriggio la squadra si ritroverà a Milanello, Pioli ha “riattivato” i suoi in smart working. Un sostituto naturale di Kessie in rosa ci sarebbe, Bakayoko, il profilo di esperienza e fisicità scelto in estate.