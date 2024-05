Convocati Roma per il Milan: sorpresa Dybala! La LISTA di De Rossi per l’amichevole di venerdì

Convocati Roma per il Milan: sorpresa Dybala! La LISTA di De Rossi per l’amichevole in programma questo venerdì

La Roma questa mattina ha comunicato l’elenco dei convocati per l’amichevole in programma venerdì contro il Milan. Molte le assenze tra i giallorossi, come i Nazionali pre-convocati per Euro2024 tra cui gli azzurri Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy. Presente invece Dybala, che non andrà in Coppa America.

Portieri: Boer, Kehayov, Svilar.

Difensori: Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente, Angelino, Feola, Mirra, Litti.

Centrocampisti: Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli.

Attaccanti: Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.