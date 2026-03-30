Convocati Nazionali, domani 10 rossoneri impegnati! Il programma completo. Segui le ultimissime sui rossoneri

Siamo giunti all’ultima sosta della stagione 2025/26, un momento cruciale in cui il centro sportivo di Milanello si svuota parzialmente per permettere ai tanti campioni del Diavolo di rispondere alle convocazioni delle rispettive rappresentative nazionali. Si tratta di un banco di prova fondamentale, con molte amichevoli di lusso organizzate in vista del Mondiale 2026, senza dimenticare i match ufficiali delle selezioni giovanili.

Il Diavolo tra presente e futuro: le scelte di Allegri e Tare

Nonostante la pausa, l’attenzione resta alta sulla gestione della rosa. Massimiliano Allegri, l’allenatore dei rossonerinoto per la sua capacità di gestire le rotazioni e mantenere alta la concentrazione tattica, seguirà con attenzione i rapporti medici dei suoi ragazzi. Al suo fianco, il lavoro dietro le quinte non si ferma mai grazie a Igli Tare, il Direttore Sportivodel club meneghino, dirigente esperto e sempre attento a monitorare le prestazioni internazionali dei propri tesserati per valutare il valore del parco giocatori.

Il programma dei match: da Modrić a Pulisic

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club, il calendario degli impegni è fittissimo. Si parte martedì 31 marzo con i giovani talenti: David Odogu, promettente difensore centrale della Germania Under 20, sfiderà la Polonia. In serata, l’attenzione si sposta sulle qualificazioni agli Europei di categoria con Davide Bartesaghi, il fluido terzino sinistro dell’Italia Under 21, impegnato in Svezia, e Zachary Athekame, laterale svizzero di grande prospettiva, che affronterà l’Estonia.

Per le nazionali maggiori, la Serbia schiererà Strahinja Pavlović, il roccioso difensore mancino dei rossoneri, contro l’Arabia Saudita, mentre Ardon Jashari, metronomo di centrocampo della Svizzera, volerà a Oslo. Il clou arriverà nella notte tra martedì e mercoledì 1 aprile: Christian Pulisic, l’esterno d’attacco statunitense dotato di dribbling fulminante, guiderà gli USA contro il Portogallo. Riflettori accesi anche su Luka Modrić, l’eterno fuoriclasse croato e vincitore del Pallone d’Oro, che sfiderà il Brasile in un match dal sapore mondiale. Infine, il duo belga composto da Alexis Saelemaekers, centrocampista duttile e instancabile, e Koni de Winter, difensore moderno e affidabile, affronterà il Messico a Chicago.

Un test chiave per la stagione del Milan

Questi impegni rappresentano l’ultimo step prima della volata finale in campionato. Il DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri attendono il rientro dei giocatori sperando che questa vetrina internazionale porti fiducia e, soprattutto, nessuna brutta notizia dall’infermeria, così da poter puntare ai traguardi stagionali del Diavolo con l’organico al completo.