Convocati nazionali, sono 13 i giocatori rossoneri che lasciano Milanello. Segui le ultimissime sui rossoneri

Siamo giunti all’ultima sosta per le Nazionali di questa intensa stagione agonistica. In questi giorni si decideranno ufficialmente le ultime partecipanti al Mondiale 2026, l’attesissimo torneo che la prossima estate vedrà protagoniste le terre del Nord America tra Canada, Stati Uniti e Messico. Per il Milan, questa pausa rappresenta l’ultimo momento di respiro prima del rush finale in Serie A, con le ultime otto giornate di campionato che vedranno i meneghini ripartire dal big match del Maradona contro il Napoli nella suggestiva serata di Pasquetta.

I 13 convocati del Diavolo: stelle e giovani promesse

La società di via Aldo Rossi vede partire ben 13 calciatori della prima squadra, impegnati tra selezioni maggiori e Under. Tra i pali spicca Mike Maignan, l’insuperabile portiere francese celebre per i suoi riflessi felini e la capacità di guidare la difesa con carisma. In difesa, i riflettori sono puntati su Fikayo Tomori, il centrale inglese noto per la sua velocità nel recupero e l’aggressività sull’uomo, e su Strahinja Pavlovic, il gigante serbo che ha saputo imporsi per la sua fisicità dominante.

A centrocampo, il Diavolo mette in mostra la classe di Luka Modric, il pluripremiato regista croato che, nonostante l’età, continua a incantare per la sua visione di gioco fuori dal comune, e la solidità di Adrien Rabiot, la mezzala francese capace di coniugare quantità e qualità. In attacco, l’uomo più atteso è Christian Pulisic, l’esterno offensivo statunitense che trascina i suoi con dribbling e gol decisivi. Completano la spedizione elementi preziosi come Koni De Winter (Belgio), Pervis Estupinan (Ecuador), Ardon Jashari (Svizzera) e Alexis Saelemaekers (Belgio), oltre ai giovani Athekame, Bartesaghi e Odogu.

La strategia di Igli Tare e la gestione di Massimiliano Allegri

Questa ampia rappresentanza internazionale è il frutto del lavoro lungimirante svolto dal DS Igli Tare. Il dirigente albanese, architetto del mercato del club meneghino, ha saputo allestire una rosa di respiro mondiale, capace di competere ad altissimi livelli. Tare sta monitorando con attenzione le prestazioni dei suoi giocatori all’estero, auspicando che tornino integri per l’ultima fase della stagione.

A gestire il rientro dei nazionali sarà l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, stratega che fa del pragmatismo e dell’equilibrio tattico i suoi punti di forza, dovrà essere bravo a ricompattare il gruppo in vista della trasferta di Napoli. Allegri sa bene che per raggiungere gli obiettivi prefissati in questo finale di stagione sarà fondamentale avere ogni calciatore al top della condizione atletica e mentale.