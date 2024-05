MN24 – Convocati Milan: rossoneri arrivati in hotel, c’è un unico assente per la Salernitana – VIDEO

MN24 – Convocati Milan: rossoneri arrivati in hotel, c’è un unico assente per la sfida contro la Salernitana – VIDEO

(l’inviato Daniele Grassini) – Il Milan, che questa sera affronterà la Salernitana nell’ultima sfida della stagione, è da poco arrivato in hotel in vista della partita in programma a San Siro alle 20:45.

Il #Milan arrivato all’hotel in vista di #MilanSalernitana. Nessuna sorpresa tra i convocati, unico assente #Chukwueze infortunato pic.twitter.com/oi8dCqEFrP — Milan News 24 (@Milannews24_com) May 25, 2024

Come raccolto da Milannews24, non c’è nessuna sorpresa tra i convocati scelti da Pioli: l’unico assente è Chukwueze (il nigeriano è attualmente infortunato).