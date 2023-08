Il Milan è arrivato a Bologna dove scenderà in campo stasera per la prima di Serie A 23-24. 4 assenti tra i convocati, c’è Musah

Il pullman del Milan è arrivato all’hotel a Bologna. Non ci sono Caldara, Origi, Ballo-Touré e Saelemaekers che Pioli non ha convocato per il match di stasera al Dall’Ara.

Presente invece Musah, che ha seguito i compagni in trasferta nonostante la squalifica per stare vicino alla squadra.