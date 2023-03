Clamorosa decisione di Allegri in casa Juventus: Pogba fuori dai convocati col Friburgo per motivi disciplinari

Terremoto in casa Juventus. Max Allegri ha escluso dalla lista dei convocati per la gara di stasera contro il Friburgo in Europa League Paul Pogba.

La decisione sarebbe dovuta ad un ritardo nell’allenamento di rifinitura.