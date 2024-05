Convocati Italia per Euro2024: per la prima volta dal 1938 nessun rossonero in Azzurro. La statistica dopo le scelte di Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato i pre-convocati dell’Italia per Euro2024. Tante sorprese ma soprattutto l’esclusione di tutti i rossoneri “azzurri” dalla lista. La statistica riportata dal giornalista Pastore.

STATISTICA – «Per la prima volta dal 1938, nella rosa dell’Italia a un Europeo o Mondiale non ci sarà alcun giocatore del Milan. Di conseguenza, per la prima volta in assoluto, nella rosa dell’Italia a un Europeo o Mondiale non ci sarà alcun giocatore della seconda classificata della Serie A».