Convocati Francia, Rabiot e Maignan vanno con la nazionale! Tutti i nomi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Le ultime decisioni di Didier Deschamps, il Commissario Tecnico della Francia noto per il suo pragmatismo e per aver guidato i Bleus al titolo mondiale nel 2018, hanno scosso il panorama calcistico internazionale. Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa ufficiali, sono state diramate le convocazioni per le attese amichevoli di lusso contro Brasile e Colombia, che si disputeranno negli Stati Uniti.

Nonostante l’assenza di Nkunku, il Diavolo resta ben rappresentato. Nella lista figurano infatti Mike Maignan, l’insuperabile portiere rossonero celebre per i suoi riflessi felini, e Adrien Rabiot, il metronomo di centrocampodotato di grande eleganza tattica, punto fermo della mediana dei rossoneri.

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba

Difensori: Digne, Gusto, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kalulu, Konaté, Saliba, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaïre-Emery

Attaccanti: Akliouche, Cherki, Dembélé, Doué, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise, Marcus Thuram