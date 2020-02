Conti: il terzino non convince, ecco il pensiero di Pioli

Nonostante la condizione ritrovata, Conti non brilla, Pioli riflette

Poco presente e incisivo sulla corsia Andrea Conti. Il terzino ex Atalanta anche nel derby, non ha avuto il rendimento sperato. Da quella parte ci sono Calabria e anche Saelemaekers, che potrebbe ritagliarsi a breve uno spazio importante.

Theo dall’altra parte: l’ex Real è una garanzia

Discorso inverso per Theo Hernandez. Il terzino sinistro brilla in campo, nonostante una stagione molto complicata per i rossoneri. Qualità, forza e grande tecnica a palla al piede. Gli estimatori crescono tra le big di tutta Europa, come d’altronde anche il prezzo del cartellino.