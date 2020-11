Conte: «Stiamo progettando la distribuzione del vaccino in sicurezza»

Il premier Giuseppe Conte ha rilasciato una lunga dichiarazione in merito alla distribuzione del vaccino anti Covid19

Ecco le parole del premier Giuseppe Conte, rilasciate a La Stampa, in merito alla distribuzione del vaccino a dicembre:

«Ho parlato di vaccini disponibili a partire da dicembre perché, nonostante lo scetticismo di tanti, ero pienamente consapevole dei progressi che si stavano facendo su questo fronte e degli impegni contrattuali già sottoscritti dalla Commissione europea. Lo scorso 2 novembre ho informato il Parlamento di avere invitato il ministro Speranza a predisporre un piano nazionale per garantire la sicurezza e la distribuzione del vaccino. Porteremo presto questo piano in Parlamento in modo da chiarire pubblicamente i criteri e le priorità con cui procederemo alla distribuzione delle dosi. Parallelamente stiamo completando il piano operativo che ci consentirà di distribuirlo in condizioni di piena efficienza e sicurezza».