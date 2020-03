Conte: «Siamo fiduciosi di allentare le misure restrittive prima del 31 luglio»

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa per fornire aggiornamenti riguardo all’emergenza Coronavirus

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio italiano, è intervenuto in conferenza stampa direttamente da Palazzo Chigi per fornire importanti aggiornamenti riguardo all’emergenza Coronavirus. Queste alcune delle dichiarazioni:

Sulla scadenza del decreto – «Le restrizioni fino al 31 luglio? Non è assolutamente vera, è una bozza vecchia. Si è creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio. Non c’è niente di vero, assolutamente no. Quello è lo spazio dell’emergenza; noi siamo pronti in qualsiasi momento, ci auguriamo prestissimo, ad allentare la morsa delle misure. Siamo fiduciosi di tornare alle abitudini migliori prima del 31 luglio, anche molto prima»

Sulle multe – «Abbiamo introdotto una sanzione pecuniaria che va da 500 a 4000 euro e che si sostituisce all’ammenda originariamente prevista dagli altri decreti. Si procede pertanto con la sostituzione della sanzione penale con una sanzione amministrativa simile a quella che entra in gioco quando violiamo il Codice della Strada».