Conte: «Il Milan è un top club, sarà un test importante. Leao? E’ un giocatore spacca partite se…»

Conte in conferenza stampa dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce ha parlato della prossima sfida col Milan e di Leao.

LE PAROLE – «Pensiamo a domenica, oggi è ancora sabato. Sarà lavorativa per chi non ha giocato, è una situazione nuova giocare dopo 3 giorni per noi. E’ un test importate contro un top club, andiamo a San Siro con la mentalità giusta. Leao è un giocatore spacca partite, se gli concedi campo diventa difficile. Ma il Milan non è solo Leao, ci vogliamo preparare al meglio e abbiamo solo lunedì. Ora godiamoci questa vittoria e da mezzanotte penseremo al Milan».