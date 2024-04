Conte Milan, clamorosa svolta: «De Laurentiis brucia i rossoneri». E spunta la data dell’annuncio

Conte Milan, clamorosa svolta: «De Laurentiis ha superato i rossoneri». E spunta la data del possibile annuncio

Radio Kiss Kiss Napoli fornisce preziosissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, allenatore ancora in cerca di una sistemazione e che piace molto anche al Milan in caso di addio di Pioli.

Stando a quanto si apprende De Laurentiis ha il desiderio di convincere l’ex ct ad accettare la sua proposta entro la fine del mese, magari annunciando il nuovo allenatore il 4 maggio.