Conte AVVISA Milan e rivali: «Abbiamo fatto il nostro DOVERE, il Napoli è una PIAZZA calda e vogliamo REGALARE questo». Le parole

Conte ai microfoni di Sky Sport ha lanciato un messaggio al Milan e alle rivali scudetto dopo la vittoria del Napoli contro il Como per 3-1.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto il nostro dovere. Mi avessero chiesto a inizio anno questo tipo di andamento e questi risultati così in fretta sarebbe stato difficile pensare che tutto ciò potesse accadere. Invece siamo stati bravi, è frutto del tanto lavoro che stiamo facendo e della disponibilità di questi ragazzi, della voglia nostra di lavorare tanto, non solo da parte mia ma anche dello staff che siamo belli concentrati su questa esperienza. Sappiamo che c’è tanta aspettativa, la piazza è bella e calda e vogliamo regalare belle serate e partite. Sosta in vetta? Accettiamo con gioia questa cosa».