Conte Milan non è impossibile: il nuovo indizio che fa sperare i rossoneri. ULTIME

Conte Milan non è impossibile: il nuovo indizio che fa sperare i rossoneri. Le ULTIME sull’ex ct della Nazionale

Nel corso del suo editoriale per Tuttomercatoweb, Ceccarini ha fatto il punto anche sul futuro di Antonio Conte, ex ct della Nazionale italiana ormai da diverso tempo nei radar del Milan.

Il tecnico piace molto anche a De Laurentiis per il suo nuovo Napoli, ma la strada in questo caso sembra più in salita. I partenopei dunque potrebbero ripiegare su Italiano e lasciare così Conte a disposizione (del Milan?).