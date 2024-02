Conte Milan, una big si ritira dalla corsa? C’è la clamorosa indiscrezione sul tecnico

Conte-Milan, spunta la clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico salentino: il Napoli si ritira dalla corsa? Le ultime

Nuova indiscrezione sul futuro di Antonio Conte, tecnico accostato nelle ultime settimane anche alla panchina del Milan della prossima stagione.

Come riportato da Fabrizio Romano infatti, non hanno trovato conferma le indiscrezioni di un riavvicinamento tra l’ex Inter e il Napoli. Antonio Conte ha già rifiutato i partenopei ad ottobre e non sembra propenso a cambiare idea. Il Milan resta in lizza.