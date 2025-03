Conte Milan, il salentino si guarda intorno: due le ipotesi dopo Napoli, rossoneri in corsa

Conte Milan, il tecnico salentino, in caso di clamoroso addio al Napoli, si sta guardando intorno: ci sono i rossoneri e la Juve

Come riferito da Repubblica, e in particolare dal giornalista Corbo, Antonio Conte si sta guardando intorno.

Se Conte si guarda intorno vede offerte, ma non tutte attrattive. Il Milan non sa che fare di Ibra riapparso dopo 3 settimane in un ruolo impalpabile, Paratici in arrivo, Furlani ha la firma ma anche il veto su spese eccessive. La Juve è un vulcano ma spento.