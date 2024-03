Conte Milan si accende: Ibra in forte pressing, svelato il PIANO dei rossoneri per bruciare la folta concorrenza

Il Milan non smette di pensare ad Antonio Conte in vista della prossima stagione. Ne è convinto Calciomercato.com, che spiega come il tecnico sia un serio candidato per la panchina rossonera della prossima stagione.

Il Diavolo attende il momento giusto per iniziare un dialogo: Ibrahimovic è il suo grande sponsor ma il Milan vuole chiudere questa annata prima di iniziare a fare sul serio per il post-Pioli.