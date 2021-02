Conte contro la Juve: tifosi, Bonucci e Agnelli. Cosa è accaduto realmente tra il tecnico dell’Inter e i tifosi bianconeri

(inviato all’Allianz Stadium) – Una serata complicata per Antonio Conte, quella andata scena ieri sera all’Allianz Stadium ed iniziata sin dall’arrivo in pullman della squadra nerazzurra accompagnato dai più classici sfottò (e ovviamente insulti) nei confronti dell’ex tecnico. Poi il nervosismo crescente in panchina, alimentato dall’episodio Lautaro-Bernardeschi e le proteste con il quarto uomo, subito apostrofate da Bonucci: «Devi rispettare l’arbitro».