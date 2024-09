Conferenza stampa Ricci: «Non mi aspettavo QUESTO EXPLOIT con la Francia, da piccolo avevo come idolo un EX MILAN!»

Conferenza stampa Ricci: «Da piccolo avevo come idolo un EX MILAN!» Le ultimissime sul mondo della squadra rossonera

Samuele Ricci, ex obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato in conferenza stampa in vista della seconda giornata di Nations League Israele-Italia. Di seguito le sue parole.

CONOSCE I GIOVANI ISRAELIANI – «Sinceramente non conosco molto i giocatori israeliani, ma sicuramente ci metteranno molto in difficoltà e avranno dei giovani molto promettenti. Bisognerà stare molto attenti. Veniamo da una vittoria contro la Francia, ma non va assolutamente presa sottogamba, queste sono le gare più difficili. Dobbiamo rimettere in campo l’atteggiamento mostrato con la Francia».

VITTORIA CON LA FRANCIA – «Non mi aspettavo un exploit così contro la Francia, ma credevo molto anche nel lavoro fatto in settimana a Coverciano. S’è creato un gruppo molto unito e abbiamo riportato tutto nella partita. In Nazionale ci sono tanti giocatori forti. Tonali? E’ sempre stato forte, un centrocampista tra i più completi che ci sono nel panorama mondiale e giocare con lui in mezzo al campo facilita tutti i lavori».

IDOLO DA GIOVANE – «Guardavo tanto Pirlo come centrocampista, ma ne sono passati talmente tanti… Abbiamo avuto tanti giocatori davvero forti, ma il calciatore che ho visto di più era sicuramente Pirlo».