Conferenza stampa Pioli post Liverpool Milan: le parole del tecnico

Conferenza stampa Pioli post Liverpool Milan: il tecnico si è detto orgoglioso della prova dei suoi nonostante la sconfitta

Stefano Pioli, al termine della gara di Champions persa 3-2 contro il Liverpool, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole riportate da tuttomercatoweb:

SULLA PRESTAZIONE: «Abbiamo affrontato un grande avversario, il fatto di aver provato fino alla fine un risultato positivo a casa è significativo del livello raggiunto. Certo che il Liverpool è in altissimo, a noi manca ancora qualcosa. Sfrutteremo queste partite per crescere e andare avanti nella competizione».

SULLA DIFESA DEL LIVERPOOL: «In una partita ce ne sono tante dentro. L’aspetto mentale fa la differenza. Siamo stati bravi a reagire andando addirittura in vantaggio, sicuramente segnare il 3-1 ci avrebbe dato fiducia e avrebbe tolto qualcosa a loro. Il 2-2 li ha galvanizzati, in questo ambiente. Dispiace aver preso gol da palla inattiva ci dispiace. Ci siamo fatti sorprendere».

SULLA ROSA GIOVANE DEL MILAN: «Siamo la squadra più giovane del girone, con meno presenze in Champions. L’impatto è stato molto forte, difficile perché il Liverpool è una squadra fortissima, abituata a queste partite. Una gara ci farà capire che giocando da squadra possiamo competere a certi livelli. So che i miei giocatori hanno le qualità giuste».

SULL’IMPATTO FISICO DEL LIVERPOOL: «Il Liverpool ha giocato con intensità molto alta. A livello fisico, la loro intensità è notevole: in alcune situazioni abbiamo provato a reggere, credo che dovevamo fare meglio soprattutto con la palla, cercando di saltare meno la loro pressione. Forse con un po’ di dinamismo potevamo fare di più. Ci siamo riusciti dopo, nel corso della partita. Non dovevamo prendere il gol che ha rimesso il Liverpool in partita».