Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Milanello a partire dalle 14 per presentare la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League. Segui con noi la diretta LIVE

FATTORE SAN SIRO – «E’ fantastico giocare davanti ai nostri tifosi. Ci danno un grande sostegno. Sono un’arma in più per noi».

RABBIA DOPO IL MATCH DI ANDATA – «Dobbiamo dimostrare che quello è stato solo un episodio e non la normalità. Eravamo molto delusi della prestazione di Londra. Dobbiamo imparare dai nostri errori e farne meno».

CONDIZIONI DE KETELAERE – «Ha avuto un risentimento e sicuramente domani non ci sarà. Difficile che ci sarà anche domenica. Ritorna Messias che sarà convocato».

STATO DELLA SQUADRA – «Il Milan non deve vivere tra i dubbi e le preoccupazioni, ma deve scendere in campo giocare al suo livello. Serve una partita di livello alto contro una squadra forte. Non dobbiamo essere preoccupati, domani è un’altra partita e noi dobbiamo cercare di giocare al nostro livello».

AVVERSARIA CHE PREOCCUPA DI PIU’ NEL GIRONE – «E’ una classifica equilibrata. Non dobbiamo guardarla, ma pensare solo a fare risultato domani. Non dobbiamo sprecare energie, domani ce ne serviranno tante».

VALORE PARTITA DI DOMANI – «La partita di domani vale tanto per il valore dell’avversario e per il nostro percorso di crescita».

ALL’INIZIO DI QUESTA AVVENTURA SULLA PANCHINA DEL MILAN SI ASPETTAVA DI ESSERE A QUESTO PUNTO – «E’ un percorso in cui mi sono concentrato giorno dopo giorno. Lavorare bene sul presente per affrontare meglio il futuro. Il mio obiettivo in questi tre anni è stato quello di migliorare ogni giorno insieme anche al club e ai giocatori».

PREPARARE LA PARTITA IN POCO TEMPO – «È abbastanza semplice, avevo la partita di Londra da prendere in esame e l’ho fatto ieri mattina: in base alle posizioni di Londra abbiamo valutato se ci fosse qualcosa effettivamente da cambiare. C’è qualcosa da cambiare? Ehhh(ride, ndr)».

CRESCITA DEST E PARAGONE CON QUELLA DI DALOT – «Non so se è paragonabile, ma credo che sia un percorso necessario. Arriva da un gioco diverso dal nostro, serve un po’ di tempo per adattarsi, ma credo molto nelle sue qualità. Presto arriverà anche il suo momento».

MILAN ATTENDISTA NEL MATCH DI DOMANI – «Potrebbe, ma non è detto. Dipende dalle valutazioni che abbiamo fatto delle partite precedenti. Ho le mie idee, domani metteremo in campo qualcosa di diverso».