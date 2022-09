Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post match

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post partita di Milan Inter. Le parole dell’allenatore

VITTORIA – «Sono felice per il risultato ma soprattutto felice di allenare questa squadra, isieme a i nostri tifosi abbiamo questa energia incredibile. Il compito dell’allenatore è toccare i tasti giusti la cosa importante è avere un gruppo che assorbe»

SQUADRA MATURA – «Smetterei di chiamarla squadra giovane, ormai siamo una squadra matura. Abbiamo vinto tanti duelli, siamo stati aggressivi. Ogni partita ci darà una lezione in più, abbiamo giocato da squadra forte. Poi abbiamo fatto l’errore di pensare che fosse finita e abbiamo rischiato il pari, su questo dobbiamo migliorare»

CAMPIONATO – «È una squadra forte così come le altre big, mi aspetto un campionato equilibrato. Ora pensiamo al Salisburgo perchè è importante partire bene anche in Champions»

NUOVA PROPRIETA’ «Ho incontrato la nuova proprietà prima della partita, ci sostiene sempre, bene così»

COSA HA DETTO A KJAER – «Oggi solo complimenti per lui e abbracci»

PARTITA SPETTACOLARE – «È stata una partita spettacolare per tuti gli amanti del calcio, abbiamo messo su un bello spettacolo insieme all’Inter»

DERBY VINTO «È forse stata colpa mia quei 10′ minuti di black out forse potevo fare prima i cambi. In passato abbiamo vinto altri derby ma siamo stati in difficoltà, oggi no e questo lo farò presente alla squadra»

LEAO – «Sono cose che non decido io, ma la volontà del club è rinnovarlo. Siamo dei professionisti e queste cose sappiamo lasciarle fuori. Leao sa che non deve accontentarsi e che può continuare a crescere e lo sta facendo»