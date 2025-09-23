Conferenza stampa Landucci: «Gimenez? Un gol non è mai banale. Leao sarà a disposizione questo giorno»

Conferenza stampa Landucci – Dopo Milan Lecce di Coppa Italia il vice di Massimiliano Allegri ha risposto alle domande dei cronisti presenti

Al termine di Milan–Lecce di Coppa Italia, sfida terminata 3-0 in favore dei padroni di casa, grazie alle reti di Gimenez, Pulisic e Nkunku, mister Marco Landucci è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida andata in scena a San Siro. Il vice di mister Massimiliano Allegri, tra gli altri argomenti trattati, ha anche annunciato il rientro di Rafael Leao.

Da giovedì il numero dieci rossonero dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo a Milanello. Per questo, salvo imprevisti, dovrebbe essere nella lista dei convocati per il big match di domenica tra Milan e Napoli. Resterà da capire se poi sarà schierato dal primo minuto o meno.

SULLA SFIDA DI COPPA ITALIA – «Anche stasera abbiamo approcciato bene alla partita. C’è un grande gruppo di lavoro, c’è una bella atmosfera a Milanello. sta dando i suo frutti e siamo contenti. Adesso ci prepariamo per questa sfida bella da giocare contro i Campioni d’Italia».

SUL GOL DI GIMENEZ – «Non è banale, è un gol! Ha fatto buone prestazioni, gli è sempre mancato solamente il gol. Oggi è riuscito a sbloccarsi».

QUANDO RIENTRA LEAO – «Ecco lui stasera non poteva segnare. Da giovedì credo che sarà con noi in gruppo, sta andando tutto bene, quindi credo che sarà a disposizione per domenica nel match contro il Napoli».

BARTESAGHI E ATHEKAME – «Abbiamo tanti giovani interessanti, molto bravi. Bartesaghi è uno a posto, ma ne abbiamo trovati tanti bravi e con qualità. Athekame anche lui è entrato bene, è molto bravo e ci darà una grossa mano anche lui nel corso di questa stagione».

UN PENSIERO SU NKUNKU – «Viene dal Chelsea, sa fare tante cose, senza dubbio è un calciatore forte».