Landucci a Mediaset: «Coppa Italia importante obiettivo stagionale, dobbiamo passare il turno. Sul rapporto con la squadra...»

Landucci, vice di Massimiliano Allegri, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di Coppa Italia contro il Lecce

Prima del fischio d’inizio di Milan-Lecce, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, il vice allenatore rossonero Marco Landucci ha parlato ai microfoni di Mediaset. Le sue parole hanno trasmesso un messaggio di umiltà e concentrazione, un approccio che sembra essere il marchio di fabbrica del nuovo Milan di Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Tare. Landucci ha sottolineato l’importanza della competizione e la mentalità che la squadra deve mantenere per raggiungere i propri obiettivi.

Coppa Italia: un Obiettivo Primario

L’analisi di Landucci si è concentrata fin da subito sulle ambizioni del Milan in questa stagione, ribadendo che il club ha un doppio obiettivo: il campionato e la Coppa Italia.

“Quest’anno abbiamo il campionato e la Coppa Italia che è molto importante. Il Milan quando deve scendere in campo deve avere l’obiettivo di fare le cose per bene in ogni partita. Le partite facili non ci sono, dovremo sudare ma sono sicuro che i ragazzi faranno un’ottima gara”.

Questa dichiarazione sottolinea come la Coppa Italia non sia un trofeo secondario, ma un obiettivo serio per un club che vuole tornare a vincere. Le parole di Landucci trasmettono la consapevolezza che ogni match, anche contro avversari sulla carta meno blasonati, richiede il massimo impegno e la giusta mentalità. Non ci sono scorciatoie, ma solo la certezza che il duro lavoro è la chiave del successo.

Lo Spogliatoio e la Filosofia di Allegri

Landucci ha poi svelato un dettaglio prezioso sul clima che si respira all’interno dello spogliatoio, un aspetto cruciale per il successo di qualsiasi squadra.

“Abbiamo creato un buon feeling con tutti, c’è una bella armonia nello spogliatoio. Nel calcio contano le partite, però ci sono tutti i presupposti per fare bene. Siamo all’inizio, bisogna volare bassi con umiltà e fare buone partite”.

Questa “bella armonia” è il frutto di un lavoro di squadra che parte dal campo ma si estende alla gestione del gruppo, merito di Massimiliano Allegri che sa come ottenere il meglio dai suoi giocatori. Le scelte oculate del direttore sportivo Tare hanno contribuito a costruire una rosa non solo forte tecnicamente, ma anche coesa e unita. Il messaggio di “volare bassi con umiltà” è un chiaro monito a non farsi prendere dall’entusiasmo, mantenendo la concentrazione in ogni singolo match, un principio che ha sempre contraddistinto le squadre vincenti di Allegri.