MN24 – Conferenza stampa Joao Felix, la presentazione del nuovo acquisto del Milan: data e ora

Conferenza stampa Joao Felix, ecco quando sarà presentato in sala stampa il nuovo acquisto del Milan

Kyle Walker, Santiago Gimenez, Warren Bondo e Riccardo Sottil; adesso toccherà a Joao Felix intervenire nella conferenza stampa di presentazione. L’attaccante ex Chelsea lunedì 10 febbraio alle ore 15:30 risponderà alle domande dei giornalisti in sala stampa in quel di Milanello.

Si chiude così il giro di presentazione dei cinque acquisti dell’ultimo calciomercato del Milan. I rossoneri sono stati assoluti protagonisti nel mese di gennaio.