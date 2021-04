Conferenza stampa Inzaghi: «Ecco quanto vale per noi la gara col Milan»

Conferenza stampa Inzaghi: le parole del tecnico della Lazio alla vigilia del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan. Le sue parole.

SUL PERIODO A CASA E LA GARA CON IL MILAN – «Sono molto contento di essere tornato. Non è stato un periodo facile: avere mia moglie e i miei figli positivi non è stato certo facile. Voglio però fare i complimenti ai miei ragazzi e al mio staff che in questo periodo sono riusciti ad andare avanti e a vincere partite importanti. Per la gara di domani posso dire che quello che ci penalizza è il nostro girone d’andata, perché abbiamo perso diversi punti. Il girone di Champions ci ha tolto diverse energie. Adesso abbiamo ancora 7 partite e dobbiamo cercare di vincere il più possibile».

SULLA FORMAZIONE DI DOMANI- «Per quanto riguarda domani, abbiamo fatto un allenamento veloce perché avevamo alcuni giocatori più affaticati dopo la partita di Napoli. Oggi ci alleniamo e domani abbiamo la rifinitura e scioglieremo alcuni dubbi di formazione. Per la gara del Maradona abbiamo visto tutti come è andata: non siamo stati artefici del nostro destino»