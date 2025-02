Condividi via email

Conferenza stampa Gimenez: «Sto vivendo un sogno, sulla sfida di martedì con il Feyenoord dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan ha affrontato ieri il match di campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e ha vinto per 1-0 grazie al gol per Santiago Gimenez. Lo stesso Gimenez ha parlato in conferenza stampa

«Il primo gol a San Siro è una bella sensazione, sto vivendo un sogno. Tutti i miei compagni e l’allenatore mi stanno dando grande supporto. Un attaccante deve sempre essere pronto a fare gol. Il Milan sa giocare partite come quella di martedì».