Fofana Milan, RETROSCENA di Fonseca svelato in conferenza: ecco cosa HA DETTO sul nuovo acquisto rossonero. Le parole del tecnico portoghese

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Torino e ha lasciato alcune dichiarazioni sul mercato Milan, in particolare su Fofana. Di seguito le parole del tecnico rossonero:

PAROLE – «Non voglio parlare prima, abbiamo bisogno che il giocatore faccia gli esami medici poi possiamo parlarne. Non è un segreto che sta arrivando, sono soddisfatto del suo arrivo. Può giocare nel ruolo di Loftus? Ha giocato più basso in queste partite, può fare due ruoli. Mediano e trequartista».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI MILAN TORINO