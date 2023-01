Conferenza stampa Dionisi: le parole del tecnico dopo la vittoria sul Milan

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa dopo la roboante vittoria contro il Milan: le sue dichiarazioni

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Milan:

CLASSIFICA: «Non abbiamo rammarico di non essere nella parte sinistra della classifica, abbiamo cambiato tanto. Dobbiamo rimboccarci le maniche e capirlo alla svelta. Le ultime due partite hanno detto qualcosa di diverso in determinazione e volontà. Dopo un 2-5 contro il Milan posso dire che questa squadra ha capacità di giocare, ma ciò che fa la differenza è lo spirito in campo, che non è scontato. Il più bello? Sono giovane, quindi mi auguro di no. Lo lascio dire agli altri. L’anno scorso ne abbiamo battute 6 delle prime 8, ma poi siamo arrivati 12esimi: per me ha più valore vincere più partite che battere una big».

RIMPROVERI: «Alla squadra ho tirato un po’ le orecchie. A Monza eravamo diversi rispetto ad altre volte. Oggi la partita è stata più equilibrata di quel che ha detto il risultato. Spero che questi siano i segnali giusti che ci diano umiltà e consapevolezza guardando la classifica».

FRATTESI: «Tanti hanno fatto una partita importante oggi, ho citato anche Marchizza oggi e con Rogerio a destra che è un mancino. Oggi abbiamo giocato, abbiamo avuto coraggio a San Siro contro il Milan, siamo stati determinati. Frattesi se continua così avrà possibilità di crescere e fare esperienze diverse, ma deve continuare… Anche lui ha avuto alti e bassi, noi non possiamo permetterci di averlo ad alti e bassi. Capisco che giocare contro il Milan è una cosa e contro il Borgosesia è un’altra, ma non dovrebbe cambiar nulla…».

TATTICA: «Volevamo metterli in difficoltà nelle ripartenze, sapendo che il Milan attacca con tanti giocatori, anche con uomini fra le linee».

GIRONE D’ANDATA: «Fate questo giochino: togliete alle squadra di metà classifica del valore di Berardi, di Defrel e di Traore e poi vediamo. Comunque c’è anche del nostro demerito…».

ROGERIO: «Forse in Brasile è una conferma, qui al Sassuolo ancora no.Oggi ha giocato a sinistra contro Rebic e contro Leao e ha fatto bene: mi aspetto da lui una crescita lenta, ma è un giocatore importante».