Conferenza stampa D’Aversa: «Abbiamo buttato via una partita in cui abbiamo fatto meglio del Milan»

Conferenza stampa D’Aversa post Milan Torino – Le parole del tecnico granata intervenuto davanti ai microfoni dei giornalisti

Roberto D’Aversa al termine di Milan-Torino è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue parole:

IL CAMBIAMENTO DEL TORO «Non ho la bacchetta magica. L’unica cosa che ho fatto con lo staff è lavorare su una squadra dal potenziale importante, con giocatori forti. Ho cercato di ridar loro fiducia. Si è pensato solo di lavorare quotidianamente ed è quello che stiamo facendo. La partita è una conseguenza».

LA DIFESA «Abbiamo subito diversi gol, ma è anche vero che oggi nei primi 15 minuti del secondo tempo abbiamo buttato via una partita che dal punto di vista dei numeri ci vede aver fatto meglio del Milan. Quando si fa una prestazione del genere, con possesso palla e azioni create, si deve ragionare sui miglioramenti da fare per tornare a casa con un risultati positivo accompagnato da questi numeri. Ho visto diverse partite del Milan qui in casa e secondo me in pochissime hanno fatto una prestazione così contro di loro».

CAMBIO MODULO DEL MILAN «Cercavo di comunicare ai ragazzi nel primo tempo che il Milan aveva cambiato sistema di gioco.. Ma non è il modulo che determina il risultato, solo che bisogna saper leggere le cose. Se andiamo a rivedere i due gol subiti si poteva fare meglio. Per merito di Maignan il Milan può portare a casa il risultato pieno».

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