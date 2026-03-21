Pagelle Milan Torino 3-2: Pavlovic firma un gol da cineteca! Rabiot è fondamentale

Pagelle Milan Torino, i giudizi della nostra redazione sui rossoneri guidati da Massimiliano Allegri che tornano alla vittoria

Da poco è terminata la sfida tra Milan e Torino, queste le pagelle del match giocato allo Stadio San Siro.

TOP: Rabiot

FLOP: Tomori

MAIGNAN 6,5 – Si mette in mostra per diverse parate, anche se non complicatissime. Sul gol di Simeone è sfortunato perché il pallone, prima di essere ribadito in rete dall’argentino, gli rimbalza in testa. Sempre su Simeone, nel secondo tempo, fa un intervento super.

TOMORI 5,5 – La sua partita dura un tempo e si può riassumere così: un’ammonizione ingenua e tanti controlli palla sbagliati. Sul gol di Simeone anche lui ha le sue colpe. ATHEKAME 6,5 (dal 45′): Entra lui e cambiano i ritmi perché costringe il Torino ad abbassarsi. Quando la palla ce l’hanno i rossoneri lui è già nella parte alta della fascia destra. Dai suoi piedi, e la sua aggressività, nascono i gol del 2-1 e del 3-1.

DE WINTER 6,5 – Zapata e Simeone sono pessimi clienti e lui sembra anche reggere. Poi, però, si fa bruciare in velocità, e scaltrezza, dall’attaccante argentino in occasione del gol dell’1-1. Nel secondo tempo eleva la sua prestazione e dalle sue parti, difatti, non passa nessuno.

PAVLOVIC 7 – Ma che gol ha fatto? Un tiro di collo pieno da 25 metri che colpisce la traversa e poi entra in rete. Sblocca una partita complicata ma intanto ci chiediamo: come mai, spesso, è sempre l’unico a tentare la giocata? Un voto in meno per quel fallo, rivisto al VAR, che poteva risparmiarsi.

SAELEMAEKERS 6 – Abbiamo assistito a due prestazioni ben diverse. Nel primo tempo è al centro del gioco ma con scelte spesso fini a sé stesse. Nel secondo tempo, invece, entra in campo un giocatore rabbioso e convinto. Ecco, vorremmo vederlo sempre in quest’ultima versione. ODOGU S.V. (dal 90′)

FOFANA 7 – Stesso discorso di Saelemaekers, solo che il nazionale francese firma anche un bel gol. La rete lo sveglia dal torpore tecnico e delizia San Siro con giocate di ottima fattura. RICCI 6 (dal 69′): Entra preservare il risultato e rallentare i ritmi. Mette alla prova Paleari con un destro forte e preciso.

MODRIC 6,5 – Meno “luminoso” delle altre volte, ma sempre concreto e concentrato.

RABIOT 7,5 – Nella prima frazione di gioco è, assieme a Pavlovic, l’unico che ci prova davvero. Il gol del sorpasso descrive perfettamente le sue qualità: un inserimento a fari spenti e un’anticipo veloce e concreto. È il giocatore più importante del Milan.

BARTESAGHI 6 – La difesa a quattro, paradossalmente, lo spinge in avanti e sforna cross su cross.

FULLKRUG 6 – Il suo lavoro lo fa e su questo non ci sono dubbi. Funge da sponda, smista diversi palloni e si da il suo da fare nel cuore dell’area di rigore. Non è l’attaccante che fa la differenza, e questo lo sapevamo, ma una punta come lui, a questo Milan, serve sempre. NKUNKU 6 (dal 69′): Si fa vedere ben poco ma gestisce bene il pallone.

PULISIC 6 – Continua il suo periodo negativo. Pochi spunti, pochi dribbling e pochi tiri. Cerca il suo spazio in avanti, ma finisce per muoversi troppo e a volte inutilmente. L’unica nota positiva è l’assist che fa a Rabiot per il gol del 2-1. GIMENEZ S.V. (dal 77′)

ALLEGRI 7 – Dopo questa partita, ci scommettiamo, tutti chiederanno a gran voce il Milan del secondo tempo. Voglioso, intraprendente e soprattutto offensivo. Non pensiamo che Allegri li accontenterà, ma dopo questa prestazione, forse, un pensiero in più sulla difesa a 4 potrebbe arrivare…