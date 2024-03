Conferenza stampa Baroni pre Verona Milan: «Sarà difficile, i rossoneri sono nel loro migliore momento. Come marcare Leao? Vi svelo questo»

Conferenza stampa Baroni pre Verona Milan: le dichiarazioni dell’allenatore dei veneti in vista della sfida di Serie A

L’allenatore del Verona Baroni ha presentato, alla vigilia della sfida contro il Milan, il match di Serie A in conferenza stampa.

COME SI FERMA IL MILAN – «Quando giochi contro queste squadre è sempre difficile, forse è il loro miglior momento, ho stima nell’allenatore ma dobbiamo guardare in casa nostra, noi dobbiamo centrare la nostra miglior partita e forse non sarà comunque abbastanza, dobbiamo andare a duemila all’ora».

MARCATURA A UOMO SU LEAO – «Abbiamo grande rispetto, ci sono campioni che possono decidere le partite con una giocata ma non si difende individualmente, si difende di squadra, si gioca di unione e di squadra in queste partite».

FOLORUNSHO IN NAZIONALE – «Con i ragazzi ne abbiamo parlato, noi affrontiamo ogni allenamento e partita come se non ci fosse un domani, lui si è creato questa chiamata con il lavoro, tutto ciò che gli atleti si guadagnano lo fanno con il presente, siamo contenti come squadra e anche società ma ora pensiamo solo a domani».

SUGLI ASSENTI – «Tutti a disposizione a parte Cruz e Henry che ha svolto in settimana un lavoro differenziato per via della squalifica».