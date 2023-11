Corsa Champions, Allegri non ha dubbi: «Anche la Fiorentina in corsa»

Corsa Champions, Allegri, tecnico della Juve ed ex Milan, è convinto che anche la Fiorentina sia in corsa: le sue dichiarazioni

Nella conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Juve, Max Allegri, tecnico dei bianconeri ed ex Milan, ha incluso anche la Fiorentina tra le squadre in corsa per i primi 4 posti:

INSIDIE DELLA FIORENTINA – «È una delle squadre più attrezzate del campionato perché hanno una buona rosa, con giocatori tecnici e fisici. È un’antagonista per i primi quattro posti. Hanno Nico Gonzalez che è un giocatore importante, i due attaccanti attaccano bene la profondità. Hanno Kouamé a sinistra, Bonaventura ha caratteristiche importanti, Arthur si è ripreso bene dall’infortunio».

