Conferenza Bonera, il tecnico rossonero ha parlato alla viglia della gara di Europa League in programma domani tra Milan e Lille

Conferenza Bonera, il tecnico rossonero ha parlato alla viglia della gara di Europa League in programma domani tra Milan e Lille: «Vincere aiuta, fa bene al morale di tutti. Affrontiamo una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. Non a caso stanno facendo molto bene anche in campionato».

IMPEGNI RAVVICINATI – «Giocare ogni tre giorni è una costante da maggio, la cosa importante è lo spirito. Abbiamo tanti giocatori che possono ruotare nel corso di queste gare e sopperire alla defezioni della settimana».

IBRAHIMOVIC – «Già lunedì dopo aver fatto la risonanza era carico per poter tornare il prima possibile. Questo approccio lo contraddistingue, è un grande uomo e un grande atleta».

GRUPPO – «L’importante è sentirsi forti all’interno del gruppo. Sappiamo cosa dobbiamo fare ogni giorno, ogni allenamento e ogni partita. Il nostro punto di inizio deve essere quello. L’importante è sentirsi forti all’interno del gruppo».

LILLE – «All’andata abbiamo sbagliato tecnicamente e tatticamente, cercheremo di andare a sopperire a quelle mancanze che abbiamo avuto nel corso dell’andata. Il risultato sinceramente è stato troppo pesante ma sono una buona squadra, abbiamo massimo rispetto».

CLASSIFICA – «Mi piacerebbe rispondere che un pareggio potrebbe bastare ma non siamo capaci. Abbiamo una mentalità che non ci permette di “accontentarci”, questa voglia di imporsi fa parte della tradizione di questo club».