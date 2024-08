Condò a RUOTA LIBERA: «Chukwueze non mi è piaciuto, Jovic NON VALE Morata! Questa formazione di Fonseca non la rivedremo più»

Paolo Condò ha parlato a Sky nel post-partita di Milan Torino, valida per la prima giornata di Serie A 2024/25

Paolo Condò a Sky dopo Milan Torino.

PAROLE – «88 minuti ci han fatto vedere che i difetti del Milan dell’anno scorso non stati corretti. La difesa è stata esposta, ha subito due reti e poteva subirne altre. Nel finale abbiamo apprezzato la rosa del Milan, per come si era messa la partita è un punto guadagnato. Oggi Chukwueze non mi è piaciuto, mentre Musah e Okafor si sono guadagnati la pagnotta. Morata? Centravanti tattico, Jovic tatticamente non vale Morata. La prima formazione di Fonseca è stata figlia della diversità di preparazione, non la rivedremo più».