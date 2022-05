Condò: «Il Milan non ha fallito la prova, margine del pari fondamentale». L’analisi del giornalista su Repubblica

Paolo Condò su Repubblica parla così del Milan.

Pur accusando qualche languore, leggibile nei tanti palloni che parevano contenere un coniglio tanto saltellavano, quest’anno il Milan non ha fallito la prova. E sì che l’Atalanta una certa ambizione l’aveva, assieme agli uomini per realizzarla. L’impressione è che il piccolo margine di cui Pioli gode, la possibilità di un pareggio, ieri sia stato fondamentale. Il Milan ha potuto gestire con calma, e senza scoprirsi oltre il lecito, l’attesa dell’occasione giusta, che non a caso è arrivata in contropiede.