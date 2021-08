Condò: «La Juventus poteva prendere questo giocatore a zero!»

Paolo Condò, giornalista, ha parlato di questo giocatore in chiave Juve nel suo editoriale per Repubblica. Le sue parole

«I rimpianti bianconeri su Gigio»: è questo il titolo dell’editoriale di Paolo Condò su Repubblica, con il giornalista che fa riferimento alla possibilità (poi sfumata) della Juventus di prendere Donnarumma a parametro zero in estate, visti gli errori di Szczesny con l’Udinese.

Questo un passaggio delle sue parole: «Donnarumma poteva essere preso a zero, ma ovviamente tra premi e commissioni quello zero non sarebbe mai stato davvero gratis: occorreva almeno cedere Szczesny, che non ne ha voluto sapere. Un suo diritto, ma dopo i disastri di Udine il portiere polacco giocherà i prossimi match con un bel gorilla sulle spalle».