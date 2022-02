ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Condò: «Inter indebolita dall’anno scorso, ma al Milan serve ancora Ibra». Il giornalista analizza la volata scudetto

Paolo Condò su Repubblica analizza così la volata scudetto.

La sua analisi: «A lungo si è creduto che l’Inter fosse riuscita nell’incredibile impresa di migliorare malgrado la perdita di Conte, Lukaku e Hakimi (ed Eriksen), ma era un giudizio frettoloso. A due terzi del torneo i campioni d’Italia hanno dai 5 agli 8 punti di ritardo sulla scorsa stagione, com’è normale che sia quando il tuo bilancio di mercato gronda plusvalenze vere».

E ancora: «Comunque finisca stasera, il Napoli è l’unica grande in forte progresso. Il Milan di Salerno, distratto e ansioso, si è fatto raggiungere dalla sua ombra, quello della scorsa stagione: 56 punti dopo 26 gare oggi come allora. Non siamo fra i talebani di Ibra, in due anni il lavoro di Pioli ha quasi del tutto affrancato la squadra dalla dipendenza dal suo vecchio fuoriclasse. Quasi. La sua freddezza rimane decisiva contro rivali tecnicamente più scarse ma animate da superiore agonismo. A Udine Ibra c’era, e salvò il Milan. A Salerno sarebbe servito».