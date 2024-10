Condò commenta la prestazione del Milan: «Ho visto una bella squadra! Poi con l'espulsione... però lo spirito è stato quello giusto. E su Leao...»

Le parole del giornalista Paolo Condò riguardo la prestazione del Milan nella partita di sabato contro l’Udinese a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita, Paolo Condò ha commentato la gara tra Milan Udinese apprezzando la prestazione dei rossoneri di Paulo Fonseca.

PAROLE – «Fino a quando il Milan era in 11, ho visto una bella squadra e i rossoneri hanno ritrovato il giusto spirito capace di resistere alle difficoltà. Non mi è piacuto però il mancato ingresso di Leao, secondo me avrebbe fatto bene in contropiede, specialmente con una squadra che si voleva sbilanciare come ha fatto l’Udinese».