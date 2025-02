Conceicao a Milan Tv: «Dato tutto ma dobbiamo migliorare. Vi svelo il nostro obiettivo da qui a fine stagione»

Conceicao, tecnico del Milan, ha commentato il pareggio raccolto nel derby contro l’Inter in extremis: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Milan Tv dopo Milan-Inter, Sergio Conceicao ha dichiarato:

PAROLE – «Loro lo sentono, questa voglia, aggressività di vincere la partita oggi era al massimo. I ragazzi hanno messo il 100% della loro concentrazione focalizzata su ciò che dovevano fare, e su questo sono contento. Ovvio che dobbiamo migliorare certe cose, anche nell’errore dei giovani, non è facile ma vogliono migliorare come tutti noi. In questi mesi che mancano vogliamo fare bene, siamo qui per migliorare insieme e giocare questi 4 mesi forti per arrivare bene alla fine e fare felice la nostra gente. Lo so che il campionato è importante, vogliamo arrivare nelle prime quattro per essere in Champions, che è il posto del Milan».